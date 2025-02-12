В Германии призвали готовиться к переговорам по Украине

Бербок призвала ЕС к единству по украинскому вопросу и готовиться к переговорам

Очень важно, чтобы Европа была едина в отношении Украины и готова к переговорам. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая в Париже на встрече министров иностранных дел Украины и ее союзников, передает РИА Новости.

Бербок при этом подчеркнула, что не может быть принято никакого решения относительно Украины в ее конфликте с Россией без участия страны.

«Мы были готовы к миру последние три года», — заявила глава МИД Германии.

До этого Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, так как альянс силен и без них. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте впервые не стал публично обещать Украине хотя бы приглашение в организацию, тогда как глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США настроены на урегулирование конфликта, а вступление в альянс и возвращение границ 2014 года это оттягивают.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон намерены немедленно начать переговоры о решении украинского конфликта.

Ранее Песков перечислил темы переговоров Путина и Трампа.