Слуцкий: о сдвигах в отношениях России и США пока рано говорить

Слуцкий заявил, что пока рано говорить о серьезных сдвигах в диалоге РФ и США

Пока не стоит говорить о серьезных переменах в отношениях США и России, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его цитирует ТАСС.

«Пока рано говорить о серьезных субстантивных сдвигах в диалоге Москвы и Вашингтона, но путь по выходу из тупика и поднятия траектории двусторонних отношений с низших отметок был четко обозначен», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Ранее Трамп оценил разговор с Зеленским, который состоялся после беседы с Путиным.