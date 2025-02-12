В Белом доме прокомментировали возможность личной встречи Трампа и Путина

В Белом доме отказались говорить о возможности очной встречи Трампа с Путиным

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пока не готова говорить о возможности очной встречи американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, Левитт отметила, что не в курсе каких-либо предварительных условий по Украине для встречи Путина и Трампа, «но это не значит, что их вовсе нет».

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее стало известно, кто возглавит переговоры РФ и США с американской стороны.