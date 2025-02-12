Трамп оценил разговор с Зеленским

Трамп заявил, что Зеленский, как и Путин, хочет мира

Президент США Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Зеленским, отметив, что беседа прошла очень хорошо. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир», — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что в ходе беседы было обсуждено множество тем, связанных с конфликтом. Также в ходе переговоров Трамп обсудил встречу в Мюнхене, американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

Среди прочего глава Белого дома выразил надежду, что результаты этой встречи будут положительными, поскольку пришло время остановить конфликт.

«Да благословит Господь народы России и Украины», — заключил Трамп в посте.

12 февраля корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Подробности о диалоге не сообщались.

В тот же день американский лидер и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер поддержал один из тезисов своего американского коллеги о необходимости совместной работы Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию на Украине. Представитель Кремля отметил, что разговор стал весьма продолжительным, он продлился почти полтора часа.

Ранее Путин выразил готовность принять в России представителей США.