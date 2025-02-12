В Совфеде заявили, что ЕС и Украина будут в ужасе от контактов Трампа и Путина

Украина и страны Евросоюза с ужасом воспримут контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, будут происходить попытки срыва наметившегося диалога. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что прошедшие телефонные переговоры между российским и американским лидером войдут в историю мировой политики и дипломатии.

«Если это еще не прорыв, то очень похоже на начало прорыва. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что считает возможным начало в ЕС срочных консультаций на тему «как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном». Среди прочего Пушков указал, что переговоры между Москвой и Вашингтоном будут сложными и это не вызывает сомнений, однако начало положено.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер поддержал один из тезисов своего американского коллеги о необходимости совместной работы Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию на Украине. Представитель Кремля отметил, что разговор стал весьма продолжительным, он продлился почти полтора часа.

Песков добавил, что среди прочего в ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также обсуждались двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.

Трамп в свою очередь подчеркнул, что Россия и США намерены немедленно начать переговоры о решении украинского конфликта.

Также американский лидер провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Ранее в ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа.