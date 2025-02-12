Спецпосланник Уиткофф предрек дружественный характер отношений Трампа и Путина

Освобождение американца Марка Фогеля может говорить о дружественном характере будущих отношений президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Его цитирует РИА Новости.

«Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе <...>. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем», — сказал Уиткофф.

Он напомнил, что лидеров стран связывала «прекрасная дружба», и, возможно, это взаимодействие продолжится, что принесет пользу всему миру.

11 февраля бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в госдепе США заявили, что Фогель стал 10-м американцем, освобожденным за второй срок Трампа.