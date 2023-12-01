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Порошенко не дали уехать с Украины в США

Порошенко заявил, что его не выпустили с Украины в командировку в Польшу и США

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Gleb Garanich/Reuters

Бывшего президента Украины, главу оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко не выпустили за границу, пишет «Страна.ua». По его словам, пограничники отказали ему в выезде с территории государства, несмотря на официальную командировку.

«Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента [Русланом Стефанчуком]», — отметил Порошенко.

Он добавил, что собирался поучаствовать в «десятках встреч» с западными чиновниками в Польше и США. Порошенко подчеркнул, что в рамках визита в Вашингтон, в частности, собирался переговорить с новым спикером палаты представителей конгресса Майком Джонсоном.

При этом в прошлом году экс-президент Украины уже сталкивался с проблемами с выездом с территории государства. Пограничники не выпускали Порошенко за границу дважды. Впрочем, с третьей попытки бывшему лидеру страны все же удалось уехать в командировку в Европу.

Ранее Порошенко назвал условие для возможных мирных переговоров Киева с Москвой.

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