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Комитет Рады рекомендовал отстранить Порошенко от заседаний

Комитет Рады рекомендовал отстранить Порошенко от заседаний на полгода
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Piotr Molecki/AP

Регламентный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту лишить бывшего президента Украины, главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко права присутствовать на пленарных заседаниях на протяжении полугода. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат от его партии Ирина Геращенко.

«Комитет рекомендовал принять решение об отстранении Порошенко от пленарных заседаний на полгода, на всю 13-ю сессию», — сообщила она.

По ее словам, проголосовавшие за это члены комитета от правящей партии «Слуга народа» таким образом «создают парламентский кризис», а также «ставят под срыв европейскую интеграцию Украины».

Накануне стало известно, что на Украине арестовали имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея из-за игнорирования повесток. 18 января сына бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали на $610. Печерский районный ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) посчитал сына политика виновным в административном правонарушении, так как он не пришел в военкомат по повестке.

Ранее стала известна причина конфискации активов Петра Порошенко в России.

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