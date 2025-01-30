Комитет Рады рекомендовал отстранить Порошенко от заседаний

Регламентный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту лишить бывшего президента Украины, главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко права присутствовать на пленарных заседаниях на протяжении полугода. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат от его партии Ирина Геращенко.

«Комитет рекомендовал принять решение об отстранении Порошенко от пленарных заседаний на полгода, на всю 13-ю сессию», — сообщила она.

По ее словам, проголосовавшие за это члены комитета от правящей партии «Слуга народа» таким образом «создают парламентский кризис», а также «ставят под срыв европейскую интеграцию Украины».

Накануне стало известно, что на Украине арестовали имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея из-за игнорирования повесток. 18 января сына бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали на $610. Печерский районный ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) посчитал сына политика виновным в административном правонарушении, так как он не пришел в военкомат по повестке.

Ранее стала известна причина конфискации активов Петра Порошенко в России.