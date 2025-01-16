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Порошенко не выпустили с Украины

Порошенко не выпустили с Украины на встречу с европейским политиком Вебером
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Kyodo/Reuters

Петр Порошенко, бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность», не смог покинуть страну для встречи с лидером Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером в Европарламенте. Об этом политик написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Порошенко указал на то, что «демократия продолжает сворачиваться», добавив, что его не выпустили за границу по указанию руководства Службы безопасности президента.

Экс-президента Украины не выпустили из страны не в первый раз. В конце 2023 года пограничники отказались выпустить его с территории страны в командировку в Польшу и США. В ответ на это он заявил, что офис украинского лидера Владимира Зеленского пошел на «диверсию» против своей страны, считает бывший президент Украины.

В 2022 году его дважды не выпускали за границу.

Ранее Порошенко засняли в куртке за 2 миллиона рублей.

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