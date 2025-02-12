США не считают реалистичным вступление Украины в НАТО

Соединенные Штаты не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом мирного решения конфликта. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования», — сказал глава ведомства.

12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что его не беспокоят сообщения о том, что Москва и Вашингтон якобы наладили контакты по украинскому конфликту.

8 февраля президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post сообщил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее генсек НАТО объяснил необходимость поддержки Украины.