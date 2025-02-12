Генсек НАТО объяснил необходимость поддержки Украины

Генсек Рютте: чем сильнее Киев на поле боя, тем сильнее он будет на переговорах

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости продолжения поддержки Украины, чтобы обеспечить ей более выгодные позиции за столом переговоров. Его слова приводит Sky News.

«Чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров», — сказал Рютте.

По его словам, Североатлантический альянс должен делать больше в плане поставок оружия на Украину до тех пор, пока ей нужна поддержка. В то же время он согласился с позицией президента США Дональда Трампа о том, что финансирование Киева должно быть «уравновешенным».

До этого Марк Рютте заявил о несогласии с утверждениями, что Украина проигрывает в конфликте, хотя фронт и движется «в неправильном направлении». Он считает, что Запад не должен демонстрировать свои слабости, иначе «Россия может что-нибудь попробовать», как это случилось с Украиной.

Ранее Умеров раскрыл, что будут обсуждать на предстоящем заседании «Рамштайна» по Украине.