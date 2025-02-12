Генсек НАТО пригрозил Путину проигрышем, если он атакует альянс

Президент России Владимир Путин проиграет, если атакует НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран блока в Брюсселе, трансляция которого велась на YouTube-канале агентства Reuters.

«Результаты будут катастрофическими», — сказал генсек.

Рютте добавил, что он серьезно относится к сведениям разведки Дании, согласно которым Россия якобы может атаковать страны НАТО.

До этого разведывательная служба (FE) Вооруженных сил Дании заявила, что Россия приблизительно за пять лет может подготовиться к крупномасштабной войне в Европе, в которую США не вмешаются. При этом одновременное ведение РФ боевых действий на Украине и еще где-либо датские разведчики назвали «маловероятным».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения датской разведки являются попыткой обосновать для налогоплательщиков резкое увеличение военных расходов.

Ранее президент Польши пригрозил Путину проклятием.