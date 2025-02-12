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Генсек НАТО пригрозил Путину проигрышем, если он атакует альянс

Рютте: результаты нападения России на НАТО будут катастрофическими

Президент России Владимир Путин проиграет, если атакует НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран блока в Брюсселе, трансляция которого велась на YouTube-канале агентства Reuters.

«Результаты будут катастрофическими», — сказал генсек.

Рютте добавил, что он серьезно относится к сведениям разведки Дании, согласно которым Россия якобы может атаковать страны НАТО.

До этого разведывательная служба (FE) Вооруженных сил Дании заявила, что Россия приблизительно за пять лет может подготовиться к крупномасштабной войне в Европе, в которую США не вмешаются. При этом одновременное ведение РФ боевых действий на Украине и еще где-либо датские разведчики назвали «маловероятным».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения датской разведки являются попыткой обосновать для налогоплательщиков резкое увеличение военных расходов.

Ранее президент Польши пригрозил Путину проклятием.

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