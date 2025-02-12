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В Кремле прокомментировали сообщение датской разведки об итогах конфликта на Украине

Песков: Дания использует угрозу РФ как попытку обосновать рост военных расходов
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что сообщения датской разведки о якобы угрозе со стороны РФ после окончания украинского конфликта для стран НАТО являются попыткой обосновать для налогоплательщиков резкое увеличение военных расходов.

Таким образом он прокомментировал слова журналиста о том, что датская разведка заявила об угрозе со стороны РФ для НАТО, если альянс не будет наращивать военный потенциал. Песков уточнил, что таким образом власти Дании пытаются объяснить гражданам, почему им стало «тяжелее жить».

«Россия никогда не представляла угрозу для [североатлантического] альянса, наоборот, альянс со своей военной инфраструктурой приближается к границам РФ. Здесь нет места для разночтений, это та данность, с которой нам приходилось сталкиваться во время новейшей истории», — добавил Песков.

До этого посол РФ в Дании Владимир Барбин в беседе с телерадиокомпанией DR заявил, что утверждения разведки Дании о якобы готовности России начать войну со странами НАТО после окончания конфликта на Украине бездоказательны и ошибочны.

Ранее Путин обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях.

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