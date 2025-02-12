В Дании оценили угрозу России для стран НАТО

Разведка Дании: РФ через пять лет может быть готовой к крупномасштабной войне

Россия в течение приблизительно пяти лет может подготовиться к крупномасштабной войне в Европе, в которую США не вмешаются. Об этом заявила военная разведка Дании.

Также Москва на протяжении примерно полугода сможет вести локальную войну в стране, которая граничит с РФ, говорится в документе. Одновременное ведение Россией боевых действий на Украине и еще где-либо датские разведчики назвали «маловероятным».

Кроме того, в разведке считают, что Россия вряд ли собирается атаковать Гренландию или Фарерские острова.

В начале февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны повышать расходы на оборону и готовиться к войне, чтобы ее избежать. Он рекомендовал Берлину «больше тратить и больше производить» в сфере военной промышленности и обороны. По его словам, этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах в ближайшие месяцы.

В конце декабря 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ведомство работает над тем, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту с НАТО. Министр обороны отметил, что конфликт с Североатлантическим альянсом возможен уже в ближайшее десятилетие. По его словам, об этом говорят решения на саммите НАТО и доктринальные документы.

Ранее Путин обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях.