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Трамп вновь заявил об «огромном прогрессе» в вопросе украинского конфликта

Трамп заявил об огромном прогрессе в вопросе урегулирования на Украине
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Carlos Barria/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что видит «огромный прогресс» в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил в Белом доме, передает РИА Новости.

«Я считаю, что мы достигли огромного прогресса», — заявил он.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что заявление Трампа о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине рассчитано на электорат США. По его словам, президент США хочет показать избирателям, что «держит руку на пульсе».

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post сообщил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее Украину предупредили о катастрофе в случае отказа от условий Трампа.

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