Медведев назвал удары России по Украине частью концепции мира через силу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского об обмене территориями, назвав его чушью. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что недавние удары Вооруженных сил РФ по Киеву вписываются в концепцию «мира через силу».

«Иногда эта концепция действительно работает, демонстрируя реальное соотношение сил. Хотя такие действия не способны изменить мнение тех нелегитимных скоморохов, которые, дрожа от страха, продолжают говорить об обмене территориями», — добавил Медведев.

11 февраля газета The Guardian опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что планирует в рамках предстоящих мирных переговоров обменять части Курской области, оккупированные украинскими войсками, на территории, которые занимают российские вооруженные силы.

9 февраля Зеленский заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее украинский глава уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли пустыми.

Ранее в Кремле заявили о судьбе украинских военных в Курской области.