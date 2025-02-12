Песков: ВСУ будут уничтожены и изгнаны с российской территории

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена контролируемой украинскими войсками территории Курской области на территории Украины, контролируемые Вооруженными силами РФ.

Песков подчеркнул, что подобное развитие событий невозможно, и все украинские соединения, находящиеся в Курской области, будут уничтожены или изгнаны.

11 февраля газета The Guardian опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что планирует в рамках предстоящих мирных переговоров обменять части Курской области, оккупированные украинскими войсками, на территории, которые занимают российские вооруженные силы.

9 февраля Зеленский заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее украинский глава уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли пустыми.

Ранее Медведев оценил слова Зеленского об обмене территориями с Россией.