Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о судьбе украинских военных в Курской области

Песков: ВСУ будут уничтожены и изгнаны с российской территории
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена контролируемой украинскими войсками территории Курской области на территории Украины, контролируемые Вооруженными силами РФ.

Песков подчеркнул, что подобное развитие событий невозможно, и все украинские соединения, находящиеся в Курской области, будут уничтожены или изгнаны.

11 февраля газета The Guardian опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что планирует в рамках предстоящих мирных переговоров обменять части Курской области, оккупированные украинскими войсками, на территории, которые занимают российские вооруженные силы.

9 февраля Зеленский заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее украинский глава уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли пустыми.

Ранее Медведев оценил слова Зеленского об обмене территориями с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами