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Шойгу передал Токаеву привет от Путина

Шойгу на встрече с Токаевым передал ему привет от Путина
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Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и передал ему привет от его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Я хотел прежде всего передать привет и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Путина», — сказал Шойгу перед началом заседания.

Токаев, в свою очередь, заявил, что считает крайне важным выразить публичные приветствия российскому лидеру. Он добавил, что в рамках его визита в Москву запланированы еще встречи. По его словам, сотрудничество между Казахстаном и Россией является очень успешным.

На встрече Сергей Шойгу заявил, что вопросы безопасности требуют постоянного внимания и совместных консультаций Москвы и Астаны. Секретарь российского Совбеза обратил внимание, что ситуация в вопросах безопасности должна была каждый год становиться спокойнее. Однако в настоящее время, по его словам, все разворачивается иначе.

Шойгу прибыл в Астану накануне для обсуждения двусторонних отношений между Россией и Казахстаном, вопросов безопасности, а также ситуации в Сирии. По информации пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ, в ходе рабочего визита запланированы двусторонние консультации между аппаратами советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

Ранее Шойгу выразил сомнение по вопросу приостановки деятельности USAID в США.

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