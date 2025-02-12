Шойгу выразил сомнение по вопросу приостановки деятельности USAID в США

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что сомневается в окончательности и необратимости решения о приостановке деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции во время рабочей поездки в Казахстан, передает ТАСС.

«Сомнения заключаются в том, что это решение (о приостановке деятельности USAID. — прим. ред.) окончательное и необратимое», — заявил он.

11 февраля Шойгу прибыл в Астану для обсуждения двусторонних отношений между Россией и Казахстаном, вопросов безопасности, а также ситуации в Сирии. В ходе рабочего визита запланированы двусторонние консультации между аппаратами советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

До этого миллиардер Илон Маск заявил, что работа USAID в основном была нацелена на оказание влияния на выборы. По его словам, агентство применяло «сомнительные способы», чтобы повлиять на выборы.

Ранее в США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID.