Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу заявил о необходимости совместной работы Москвы и Астаны в вопросах безопасности

Шойгу: вопросы безопасности требуют постоянного внимания Москвы и Астаны
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Вопросы безопасности требуют постоянного внимания и совместных консультаций Москвы и Астаны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Секретарь Совбеза обратил внимание, что ситуация в вопросах безопасности должна была каждый год становиться спокойнее. Однако в настоящее время, по его словам, все разворачивается иначе.

«Те события, которые мы наблюдаем в Афганистане, последние события в Сирии <...> и на Украине — они все требуют нашего постоянного внимания», — сказал Шойгу.

Помимо этого, в ходе встречи Шойгу заявил, что выборы президента в США никак не могут повлиять на ядерную доктрину РФ. Секретарь Совбеза подчеркнул, что этот документ обеспечивает безопасность России и ее соседей.

Шойгу прибыл в Астану накануне для обсуждения двусторонних отношений между Россией и Казахстаном, вопросов безопасности, а также ситуации в Сирии. По информации пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ, в ходе рабочего визита запланированы двусторонние консультации между аппаратами советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

Ранее Шойгу выразил сомнение по вопросу приостановки деятельности USAID в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами