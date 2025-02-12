Шойгу заявил о необходимости совместной работы Москвы и Астаны в вопросах безопасности

Вопросы безопасности требуют постоянного внимания и совместных консультаций Москвы и Астаны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Секретарь Совбеза обратил внимание, что ситуация в вопросах безопасности должна была каждый год становиться спокойнее. Однако в настоящее время, по его словам, все разворачивается иначе.

«Те события, которые мы наблюдаем в Афганистане, последние события в Сирии <...> и на Украине — они все требуют нашего постоянного внимания», — сказал Шойгу.

Помимо этого, в ходе встречи Шойгу заявил, что выборы президента в США никак не могут повлиять на ядерную доктрину РФ. Секретарь Совбеза подчеркнул, что этот документ обеспечивает безопасность России и ее соседей.

Шойгу прибыл в Астану накануне для обсуждения двусторонних отношений между Россией и Казахстаном, вопросов безопасности, а также ситуации в Сирии. По информации пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ, в ходе рабочего визита запланированы двусторонние консультации между аппаратами советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

Ранее Шойгу выразил сомнение по вопросу приостановки деятельности USAID в США.