Шойгу прилетел в Казахстан

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Астану для обсуждения двусторонних отношений между Россией и Казахстаном, вопросов безопасности, а также ситуации в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ, в ходе рабочего визита запланированы двусторонние консультации между аппаратами советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым. Участники обсудят различные аспекты двусторонних отношений, актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, а также ситуацию в Центральной Азии, Сирии и Афганистане.

Также ожидается встреча Шойгу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

10 февраля посол РФ в Астане Алексей Бородавкин заявил, что сотрудничество России и Казахстана успешно развивается, санкции Запада не способны его остановить. Дипломат напомнил, что товарооборот между двумя странами превысил 2,6 трлн рублей, а за последние 20 лет инвесторы из России вложили более $25 млрд в экономику Казахстана. В то же время казахстанские компании вложили $8,7 млрд в экономику РФ.

Ранее Шойгу допустил обострение соперничества между ядерными державами.