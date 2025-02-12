Лавров ответил журналистам на вопрос о переговорах Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами примут решение относительно будущих переговоров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с суданским коллегой Али Юсеф Шарифом, передает РИА Новости.

По словам дипломата, соответствующая информация будет предоставлена, когда придет время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по Украине. По его словам, позиция Москвы в этом вопросе прозрачна, последовательна и хорошо известна в мире.

8 февраля Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что провел телефонный разговор с российским коллегой. При этом он не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и сколько всего у него было контактов с Путиным. Ключевой темой обсуждения стал украинский конфликт.

Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.