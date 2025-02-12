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Зеленский заявил о попытках покушения на него

Зеленский заявил о попытках покушения на него в начале конфликта на Украине

В первые дни военного конфликта на Украине против сотрудников администрации президента Украины Владимира Зеленского и против него были якобы предприняты несколько попыток физического устранения. Об этом заявил сам Зеленский, фрагмент интервью в Telegram-канале опубликовало издание «Страна.ua».

«Были люди, которые хотели убить, были выстрелы», — сказал он.

Зеленский добавил, что в Офисе президента погибли «некоторые люди».

Украинский лидер добавил, что в целях заключения мирного соглашения на власти страны в те дни оказывали давление и гражданское общество внутри Украины, и иностранные партнеры, но Зеленский отказался подписывать договор, посчитав его условия неприемлемыми.

Накануне депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Зеленский потеряет власть уже к концу весны.

Срок полномочий Зеленского как президента Украины должен был истечь 20 мая 2024 года, но из-за военного положения в стране отменили выборы. Сам Зеленский говорил, что выборы состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

Ранее депутат Рады назвал Зеленского «загнанной в угол крысой» из-за переговоров с РФ.

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