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Депутат Рады назвал Зеленского «загнанной в угол крысой» из-за переговоров с РФ

Депутат Рады Дубинский раскритиковал Зеленского за запрет переговоров с Россией
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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сравним с «загнанной в угол крысой» из-за введенного запрета на переговоры с Россией и неумения признавать собственные ошибки. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Вместо того чтобы признать ошибки и попытаться вернуть себе субъектность, Зеленский бросается на союзников как загнанная в угол крыса. Сегодня его раздражает [президент Франции Эммануэль] Макрон, который осмелился говорить о дипломатии. Завтра — еще кто-то, кто посмеет думать о будущем без учета его фантазий», — написал депутат.

Дубинский добавил, что сложившуюся ситуацию на Украине допустил сам Зеленский. Это привело к тому, что судьбу страны пытаются решить западные политики, подчеркнул парламентарий.

3 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал контакты с Россией и Украиной, подчеркнув успех переговоров. Украина выражает опасения по поводу своей роли в этом диалоге, особенно в вопросах выборов и безопасности. В Кремле ранее заявляли, что не получали от команды президента США конкретных предложений.

Ранее в Раде раскрыли, чего Трамп лишает Зеленского.

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