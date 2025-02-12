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В Раде заявили, когда Зеленский потеряет власть

Депутат Рады Дубинский: Зеленский потеряет власть к маю
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потеряет власть уже к концу весны. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, без американских гарантий Европа не сможет «финансировать войну».

«А если в США будут опубликованы факты хищений Зе-команды — то и правые, и центристы зададут логичным вопрос — ау, кому мы помогаем?» — заключил Дубинский.

Срок полномочий Зеленского как президента Украины должен был истечь 20 мая 2024 года, но из-за военного положения в стране отменили выборы. Сам Зеленский говорил, что выборы состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

По словам украинского лидера, он «всегда был сторонником выборов», однако во время вооруженного конфликта избирательный процесс «требует конституционных изменений и серьезных правовых доработок».

1 февраля текущего года специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Киеву следует провести выборы до конца 2025 года. По его словам, речь идет как о президентских, так и парламентских выборах.

Ранее депутат Рады назвал Зеленского «загнанной в угол крысой» из-за переговоров с РФ.

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