Зеленский рассказал, когда на Украине пройдут выборы

Зеленский: выборы на Украине состоятся после завершения горячей фазы конфликта

Выборы на Украине состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Выборы состоятся после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения», - подчеркнул он.

Украинский лидер добавил при этом, что прекращение военного положения сейчас опасно для Украины.

По словам Зеленского, он «всегда был сторонником выборов», однако во время вооруженного конфликта «выборы требуют конституционных изменений и серьезных правовых доработок».

Ключевой вопрос, утверждает украинский лидер, касается не только правовых аспектов, но и человеческого фактора. «Как будут голосовать солдаты в окопах?», - отметил он.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который был помещен в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что предстоящие президентские выборы на Украине являются самым большим страхом Зеленского.

Ранее советник Зеленского назвал «провальным» план США по выборам на Украине.