В Кремле прокомментировали передачу гражданина США Фогеля

Передача американца Марка Фогеля Соединенным Штатам и грядущее возвращение оттуда одного из граждан Российской Федерации, находящегося в местах лишения свободы, является результатом интенсифицировавшихся контактов ведомств России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«По линии ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. Результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан РФ, который содержится в местах лишения свободы в США», — сказал он.

При этом Песков не захотел отвечать на вопрос, на кого Москва обменяла американца Марка Фогеля.

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой 11 февраля. По информации газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фогель на встрече с Трампом появился с банкой пива в руках.