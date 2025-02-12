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В Кремле отказались называть имя россиянина, которого обменяли на Фогеля

Песков не захотел отвечать на вопрос, на кого Россия обменяла американца Фогеля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не захотел отвечать на вопрос, на кого Москва обменяла американца Марка Фогеля.

На вопрос журналиста, может ли это быть Александр Винник, арестованный в США по обвинению в отмывании денег, Песков ответил, что скоро все будет известно.

«Когда гражданин будет на территории России, будет известно его имя», — сказал представитель Кремля.

Россиянин Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам россиянин вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой 11 февраля. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фогель на встрече с Трампом появился с банкой пива в руках.

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