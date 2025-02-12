В Кремле прокомментировали слова Трампа об освобождении еще одного американца

Песков не стал комментировать возможность нового обмена заключенными с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать слова президента США Дональда Трампа об еще одном обмене заключенными.

«Мне тоже по этой теме нечего сказать», — сказал представитель Кремля.

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что еще один американец будет освобожден в среду вслед за возвращением осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Имя гражданина США, которого могут обменять, американский лидер не раскрывал.

11 февраля специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Американца освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел Уиткофф.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

Ранее вернувшийся в США бывший работник посольства с банкой пива в руках встретился с Трампом.