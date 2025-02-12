Медведев оценил слова Зеленского об обмене территориями с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал чушью слова президента Украины Владимира Зеленского об обмене территориями с РФ. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

Медведев отметил, что концепция «мир через силу» иногда работает, например, демонстрируя реальное соотношение сил, как это произошло 12 февраля в Киеве после прилета российских ракет и беспилотников. При этом чиновник считает, что и такие действия не способны «очистить мозги... нелегитимным скоморохам», которые «несут на камеру чушь про обмен территориями».

По словам Медведева, для таких людей существует единственный способ исцелиться – «снова почувствовать себя русскими».

В интервью британской газете The Guardian Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Он при этом добавил, что пока не определено, какую именно территорию Украина запросит в обмен.

Ранее в МИД РФ ответили на слова Зеленского об обмене части Курской области.