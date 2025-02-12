К зданию Верховной рады подогнали автозаки перед началом заседания 12 февраля. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат украинского парламента Софья Федина.

«Парад автозаков возле Рады. Это так «слуги» (представители правящей партии «Слуга народа». — прим. «Газеты.Ru») боятся родственников военнопленных и пропавших без вести», — сказала она.

Федина предположила проведение акции родственников украинских военных с вопросами о судьбе тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она отметила, что на заседание зарегистрировалось всего 239 депутатов из избранных 424 парламентариев.

До этого депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что граждане страны должны противостоять решению президента Владимира Зеленского о привлечении 18-летних украинцев в ряды ВСУ.

В феврале Зеленский сообщил о намерении предложить особый контракт для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, обещая за год службы в ВСУ 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Украинский лидер анонсировал набор 18-летних украинцев в армию по спецконтракту в целях восполнения тяжелых потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее в ВСУ призвали отправить воевать 15-летних украинцев.