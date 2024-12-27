Украинские подростки в будущем с большой вероятностью отправятся воевать. Об этом заявил лейтенант нацбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка, передает украинское издание «Страна».

«18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придется воевать», — сказал он.

Ябчанка также призвал готовить подростков на Украине к «жесткой и жестокой войне». По его словам, если украинские дети не будут участвовать в боях, то у них не останется страны.

24 декабря украинское издание «Полтавщина» сообщило, что проект о снижении мобилизационного возраста уже лежит на столе в Раде. В том, что такой документ якобы ждет своего одобрения «неохотно признался» представитель 17-й Полтавской бригады ВСУ Сергей Лунич.

До этого британская газета The Guardian со ссылкой на украинских военных писала, что вместо снижения мобилизационного возраста на Украине солдатам нужно предоставлять больше возможностей для подготовки.

Как отметил один из военнослужащих ВСУ, чьи слова приводит газета, «дело не в возрасте, на самом деле, им (солдатам. – «Газета.Ru») нужны хорошие условия и мотивация».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский торгуется по мобилизации и поставкам оружия.