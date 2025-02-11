Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук призвал граждан страны противостоять решению президента Владимира Зеленского о начале службы в Вооруженных силах Украины с 18 лет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По мнению Дмитрука, именно бездействие украинского общества и отсутствие реакции на откровенно опасные действия Зеленского, направленные на уничтожение своих граждан, позволили ему снизить возраст призыва.

«Нас долго мариновали и прогревали. Били, ломали и убивали. Посмотрели, что все идет как по маслу. Пришло время детей на убой вести», — объяснил парламентарий логику действий киевского лидера.

Накануне Зеленский заявил о намерении предложить особый контракт для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, обещая за год службы в ВСУ 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Украинский лидер анонсировал набор 18-летних украинцев в армию по спецконтракту в целях восполнения тяжелых потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее в ВСУ призвали отправить воевать 15-летних украинцев.