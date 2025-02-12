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Политолог: Макрон зря не пожал руку Моди

Политолог Тимофеев: Макрон зря проигнорировал Моди на саммите по ИИ
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Hannah Mckay/Reuters

Кандидат политических наук, заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже проигнорировал премьер-министра Индии Нарендру Моди. Эксперт счел поступок французского лидера опрометчивым.

«Не могу залезть в голову к Макрону, что там случилось. Но вообще Франция рассматривает Индию как одного из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — обратил внимание Тимофеев.

Он отметил, что Индия крайне важна для Франции, чтобы укрепляться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, по его словам, Париж длительное время сотрудничает с Нью-Дели в военно-технологическом секторе, и на этом рынке Франция достаточно активно конкурирует с Россией.

Накануне СМИ сообщили, что Макрон на саммите по ИИ проигнорировал приветствие премьер-министра Индии. При этом французский президент пожал руки другим участникам мероприятия, а также обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Журналисты Life при этом обратили внимание, что Макрон проигнорировал попытку Моди пожать ему руку из-за того, что он ранее уже приветствовал его.

Ранее премьер Индии направил личное послание Трампу.

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