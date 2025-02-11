Стало известно, почему Макрон не пожал руку Моди

Макрон не пожал руку премьеру Индии Моди из-за того, что уже здоровался с ним

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту в Париже проигнорировал попытку премьер-министра Индии Нарендры Моди пожать ему руку из-за того, что он ранее приветствовал его. На это обратил внимание Life.

Сообщается, что Макрон и Моди вместе прибыли на саммит. Также на опубликованных фотографиях с саммита Макрон жмет руку и обнимает Моди перед речью последнего на пленарном заседании. Кроме того, политики стоят рядом на фото с участниками встречи. Из этого можно сделать вывод, что Макрон не стал жать руку Моди, так как ранее уже здоровался с ним.

До этого СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже проигнорировал приветствие премьер-министра Индии. При этом французский президент пожал руки другим участникам саммита, а также обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Международная конференция, посвященная безопасному использованию искусственного интеллекта, стартовала в Париже 10 февраля и закончится 11 февраля.

Ранее во Франции оценили рукопожатие Лаврова и Макрона.