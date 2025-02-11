Макрон на саммите в Париже не пожал руку премьеру Индии Моди

Макрон на саммите по ИИ в Париже проигнорировал приветствие премьера Индии Моди

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже проигнорировал приветствие премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

При этом французский президент пожал руки другим участникам саммита, а также обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Международная конференция, посвященная безопасному использованию искусственного интеллекта, стартовала в Париже в понедельник и продолжится 11 февраля.

7 января украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут готовиться к завершению политической карьеры после личных встреч с главой Украины Владимиром Зеленским.

В декабре премьер-министр Польши Дональд Туск обратил внимание на трудности Макрона при рукопожатиях с людьми по имени Дональд.

Ранее во Франции оценили рукопожатие Лаврова и Макрона.