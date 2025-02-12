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Госсекретарь США Рубио отказался назвать срок окончания конфликта на Украине

Рубио: никто не может определить дату завершения конфликта на Украине
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Nathan Howard/Reuters

Никто не может определить дату завершения конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CNN.

Он выразил надежду на то, что мир на Украине воцарится как можно скорее. Но при этом Рубио отметил, что не может назвать временные рамки. Госсекретарь признал, что речь идет о сложном кризисе, и Соединенные Штаты рассчитывают на его завершение. По его словам, Украина должна сохраниться в качестве суверенной и независимой страны, не должно возникнуть нового конфликта. Рубио добавил, что Вашингтон будет вести диалог с Киевом. Сам госсекретарь встретится с представителями Украины позднее на этой неделе.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что видит «огромный прогресс» в вопросе урегулирования украинского конфликта. 8 февраля Трамп в интервью газете New York Post сообщил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор и обсудил с ним украинский конфликт.

Ранее Украину предупредили о катастрофе в случае отказа от условий Трампа.

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