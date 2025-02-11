Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от выполнения условий президента США Дональда Трампа для дальнейшей поддержки Киева приведет Украину к катастрофе. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Величайшему лидеру донесут условия, на которых Штаты будут дальше поддерживать Украину. Отказ - передача решения вопроса Европе, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов», - отметил он.

При этом согласие Киева с условиями, по словам украинского депутата, откроет двери для приезда Келлога с перечнем пунктов, на которые «придется пойти».

Дубинский полагает, что США будут настаивать на отмене Радой постановления о запрете переговоров с Россией и лоббировать создание переговорной группы в целях разработки плана урегулирования на Украине с директивами от спикера парламента страны.

8 февраля Дубинский обвинил Зеленского в попытке подрыва усилий по решению украинского конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский продаст Украину.