На Сахалине прокомментировали слова премьера Японии о Курилах

Требование премьер-министра Японии Сигэру Исибы вернуть Курильские острова объясняется поддержкой со стороны США. Об этом РИА Новости заявил депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.

«В сущности, Япония давно представляет оккупированную Соединенными Штатами страну и говорить о ее независимости нет веских оснований», — сказал он.

Депутат отметил, что заявления Исибы подрывают все договоренности мировых держав по итогам Второй мировой войны. Накануне Исиба ужесточил риторику по претензиям на Курильские острова. Он выразил сожаление, что Москве и Токио не удалось решить вопрос о статусе Южных Курил и заключить мирный договор.

В январе Исиба заявил, что Токио хотело бы заключить мирный договор с Москвой, несмотря на натянутые отношения двух стран. По его словам, заключение мирного договора будет возможно только после разрешения территориального спора. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио, в свою очередь, требует их вернуть.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал несолидными сигналы, исходящие от Японии насчет мирного договора с Москвой. Дипломат отметил, что Россия получает сигналы о том, что Токио якобы готов возобновить диалог по мирному договору. По словам Лаврова, Япония просит разрешить ее гражданам посещать Курильские острова «по каким-то культурным делам».

Ранее премьер Японии извинился за высказывания чиновников о Курилах.