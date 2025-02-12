Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине прокомментировали слова премьера Японии о Курилах

Депутат Болотников: требование Исибы вернуть Курилы объясняется поддержкой США
close
Данил Годлевский/РИА «Новости»

Требование премьер-министра Японии Сигэру Исибы вернуть Курильские острова объясняется поддержкой со стороны США. Об этом РИА Новости заявил депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.

«В сущности, Япония давно представляет оккупированную Соединенными Штатами страну и говорить о ее независимости нет веских оснований», — сказал он.

Депутат отметил, что заявления Исибы подрывают все договоренности мировых держав по итогам Второй мировой войны. Накануне Исиба ужесточил риторику по претензиям на Курильские острова. Он выразил сожаление, что Москве и Токио не удалось решить вопрос о статусе Южных Курил и заключить мирный договор.

В январе Исиба заявил, что Токио хотело бы заключить мирный договор с Москвой, несмотря на натянутые отношения двух стран. По его словам, заключение мирного договора будет возможно только после разрешения территориального спора. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио, в свою очередь, требует их вернуть.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал несолидными сигналы, исходящие от Японии насчет мирного договора с Москвой. Дипломат отметил, что Россия получает сигналы о том, что Токио якобы готов возобновить диалог по мирному договору. По словам Лаврова, Япония просит разрешить ее гражданам посещать Курильские острова «по каким-то культурным делам».

Ранее премьер Японии извинился за высказывания чиновников о Курилах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами