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Премьер Японии извинился за высказывания чиновников о Курилах

Премьер Японии Исиба извинился за высказывание о ядерной свалке на Курилах
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Depositphotos

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принес извинения в парламенте за неуместные высказывания двух чиновников, которые одобрили идею организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах. Об этом пишет ТАСС.

Чиновники отмечали, что меру могут принять, если Россия передаст острова Японии. Исиба считает, что такого высказывания представители власти не должны были озвучивать.

«Я считаю, что имели место халатность или высокомерие», — подчеркнул премьер.

Также на заседании выступили министр экономики, торговли и промышленности страны Ёдзи Муто и министр по делам Окинавы и «северных территорий» (японское название российских южных Курильских островов) Ёситака Ито. Оба отметили, что их удивили эти высказывания чиновников.

В октябре Исиба, выступая перед парламентом, заявил о намерении решить «территориальную проблему» с Россией. По его словам, отношения двух стран находятся в «тяжелом состоянии», но продолжение курса на заключение мирного договора необходимо. При этом Токио не намерено отказываться от санкционного давления на Москву.

Ранее японские власти выразили желание заключить мирный договор с Россией.

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