Японские власти выразили желание заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, несмотря на натянутые отношения двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши отношения с Россией переживают тяжелые времена. Однако, мы по-прежнему нацелены на заключение мирного договора», — поделился министр.

Он добавил, что заключение мирного договора будет возможно только после разрешения территориального спора. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио, в свою очередь, требует вернуть острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году назвал несолидными сигналы, исходящие от Японии насчет мирного договора с Москвой.

Дипломат отметил, что Москва получает сигналы о том, что Токио якобы готово возобновить диалог по мирному договору. По словам Лаврова, Япония просит разрешить ее гражданам посещать Курильские острова «по каким-то культурным делам».

Ранее Япония ввела санкции против трех российских банков и 51 компании.