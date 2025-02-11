Премьер Японии поднял вопрос о статусе Курильских островов

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своем видеообращении, адресованном участникам Всеяпонского съезда за возвращение северных территорий, ужесточил риторику по претензиям на Курильские острова. Об этом пишет РБК.

«Несмотря на сложную ситуацию в японо-российских отношениях, вызванную вторжением России на Украину, правительство продолжит свою политику, направленную на решение вопроса о принадлежности четырех северных островов [Итуруп, Кунашир, Шикотан, островная гряда Хабомаи] и заключение мирного договора», — отметил он.

Исиба выразил сожаление, что Москве и Токио не удалось решить вопрос о статусе Южных Курил и заключить мирный договор.

В январе Исиба заявил, что Токио хотело бы заключить мирный договор с Москвой, несмотря на натянутые отношения двух стран. По его словам, заключение мирного договора будет возможно только после разрешения территориального спора. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио, в свою очередь, требует их вернуть.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году назвал несолидными сигналы, исходящие от Японии насчет мирного договора с Москвой.

Дипломат отметил, что Москва получает сигналы о том, что Токио якобы готово возобновить диалог по мирному договору. По словам Лаврова, Япония просит разрешить ее гражданам посещать Курильские острова «по каким-то культурным делам».

Ранее премьер Японии извинился за высказывания чиновников о Курилах.