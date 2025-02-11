В Совфеде оценили слова Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине рассчитано на электорат США. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Американский лидер, по его словам, хочет показать избирателям, что «держит руку на пульсе».

«Трамп, когда говорит о каком-то прогрессе, опирается на мнение приближенных, уполномоченных решать украинский вопрос. Приближенные заверяют его, что вопрос решаемый. Этим людям прекрасно известно мирное предложение президента России Владимира Путина, которое он озвучил в июне прошлого года», — сказал Климов.

При этом не факт, что Вашингтон готов полностью следовать всем пунктам, изложенным российским лидером, добавил сенатор.

11 февраля Трамп в интервью Fox News заявил об «огромном прогрессе» в мирном урегулировании на Украине, который был достигнут на прошлой неделе.

После вопроса о том, смогут ли США привлечь к переговорам обе стороны конфликта, глава государства предположил, что это случится. Он также обратил внимание на то, что Вашингтон потратил на Украину в два или три раза больше, чем страны ЕС, а этого не должно было произойти.

Ранее Украину предупредили о катастрофе в случае отказа от условий Трампа.