ХАМАС возложил на Израиль ответственность за сложности в вопросах реализации сделки

Израиль несет ответственность за любые сложности с выполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявило палестинское движение ХАМАС в своем Telegram-канале.

«Израиль не выполнил свои обязательства, так что ответственность за любые сложности и задержки в вопросах реализации сделки лежит на нем», — говорится в сообщении.

В движении подчеркнули, что намерены соблюдать соглашение, заключенное при содействии посредников в лице США, Египта и Катара, «до тех пор, пока другая сторона выполняет свою часть условий».

Также в ХАМАС заявили о возможной приостановке освобождения заложников, если Израиль не будет выполнять все условия соглашения о перемирии.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

С тех пор Израиль и ХАМАС провели уже несколько обменов. При этом 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.