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ХАМАС заявил о возможной приостановке освобождения заложников

ХАМАС: освобождение израильских заложников может быть приостановлено
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Abdel Kareem/AP

В радикальном палестинском движении ХАМАС заявили о возможной приостановке освобождения заложников, если Израиль не будет выполнять все условия соглашения о перемирии. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении ХАМАС указывается, что движение намерено объявить о приостановке обмена израильских заложников на палестинских заключенных за пять полных дней до его намеченной даты. Это будет сделано для того, чтобы посредники смогли оказать давление на еврейское государство и принудить его выполнить все условия соглашения.

ХАМАС обвинил израильские власти в постоянном нарушении достигнутых договоренностей и сообщил, что задержка в освобождении заложников является серьезным предупреждением Израилю.

8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.

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