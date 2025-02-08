Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

Израиль намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении к народу во время своего визита в США, пишет ТАСС.

«Мы (Израиль. — прим. ТАСС) уничтожим ХАМАС и вернем всех заложников», — заявил премьер.

Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «полностью поддерживает» усилия Израиля по возвращению заложников и ликвидации ХАМАС в Газе.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

8 февраля ХАМАС передал еще трех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников сотрудникам Красного Креста.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.