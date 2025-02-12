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Каир недоволен заявлениями официальных лиц Израиля и США по поводу Газы

Al Qahera News: Египет недоволен заявлениями Израиля и США по сектору Газа
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Amir Cohen/Reuters

Египетские власти недовольны заявлениями израильских и американских официальных лиц по поводу переселения жителей сектора Газа. Об этом со ссылкой на источники в Каире сообщает телеканал Al Qahera News.

По словам собеседников телеканала, власти Египта отвергают любой план по выделению земли жителям Газы и выступают против переселения палестинцев. В Каире подчеркивают, что жители Газы должны иметь твердые гарантии проживания на своей земле.

11 февраля газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ведущие страны Ближнего Востока отвергли план президента США Дональда Трампа по выселению сектора Газа и отправке беженцев из Палестины в соседние государства.

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Ранее Эрдоган призвал Израиль возместить Палестине нанесенный ущерб.

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