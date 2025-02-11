На Ближнем Востоке ответили на предложение Трампа по Газе

Ведущие страны Ближнего Востока отвергли план президента США Дональда Трампа по выселению сектора Газа и отправке беженцев из Палестины в соседние государства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

План Трампа отвергли Египет, Катар, ОАЭ и Иордания. Однако глава Белого дома планирует продолжить обсуждение предложения по Газе. Трамп намерен поднять этот вопрос во время предстоящей встречи с королем Иордании Абдаллой II.

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский президент «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».