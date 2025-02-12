В Ереване заявили, что Европейский союз ждет Армению

Европейский союз ждет получения Арменией статуса члена объединения, заявил в армянском парламенте уполномоченный представитель инициативной группы Артак Зейналян. Об этом сообщает агентство Armenpress.

По словам Зейналяна, Армению ждут в Евросоюзе, так как она очень ценна для ЕС. И Евросоюз, как и другие объединения, также нуждается в Армении.

Зейналян подчеркнул, что позиция ЕС в отношении Еревана выражена в том числе в правовых документах, в частности в соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейском союзом.

10 февраля сообщалось, что в повестку очередных пленарных заседаний парламента Армении включили законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз.

В январе правительство Армении одобрило законопроект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что членство Армении в ЕС, к которому стремится Ереван, несовместимо с одновременным участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его мнению, это «две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, и они не совпадают».

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.