Парламент Армении рассмотрит проект о начале вступления страны в ЕС

В повестку заседаний парламента Армении включили проект о ее присоединении к ЕС

В повестку очередных пленарных заседаний парламента Армении включили законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

«В соответствии с регламентом Национального собрания включить в повестку дня созываемых с 11 февраля заседаний Нацсобрания следующие вопросы… «О начале процесса присоединения Армении к ЕС», — сказано в сообщении.

Всего в повестку очередной парламентской «четырехдневки» внесены восемь законопроектов.

В январе кабмин Армении одобрил законопроект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

В том же месяце министр иностранных дел России Лавров заявил, что членство Армении в ЕС, к которому стремится Ереван, несовместимо с одновременным участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его мнению, это «две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, и они не совпадают».

Ранее ЕС продлил военную миссию в Армении.